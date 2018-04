Eigentlich ist der Schrank voll mit Klamotten, die zu Jobs, Familienfeiern oder Partynächten passen. Warum fällt die Entscheidung trotzdem so schwer? "Psychologisch gesehen ist das ein komplexer Prozess", sagt Wilhelm Schilling. "Überall werden unterschiedliche Anforderungen an unsere Kleidung gestellt, gleichzeitig gibt es immer weniger verbindliche Regeln. Außerdem erleben wir Tage, an denen wir gute Seiten herausstellen möchten, an anderen wollen wir uns hinter der Kleidung verstecken.“ All diese Informationen rasen durch unseren Kopf, während wir einen Pulli nach dem anderen an- und wieder ausziehen. "Dann kommen noch Erziehung und eigene Erfahrung hinzu: Was habe ich gelernt, worauf sollte ich besonders achten? Häufig stellt sich dann das Gefühl ein: Ich habe nichts, was all diese Anforderungen erfüllt.“

War das schon immer so? Oder ist das ein Luxusproblem der heutigen Zeit?

"Kleidung hatte schon immer einen großen Stellenwert, aber viele Menschen hatten früher nicht so eine große Auswahl“, sagt Schilling. Mittlerweile hängt nicht nur ein mögliches Outfit für ein Date im Schrank, sondern 20. Das erschwert die Auswahl – und oft wird es mit jedem Stück, das wir anprobieren, schlimmer. „Außerdem hat sich der Rhythmus der Mode extrem beschleunigt: Was vor einem Jahr noch angesagt war, wird heute schon als minderwertig eingeschätzt“, sagt Schilling. "Dadurch entsteht schneller das Gefühl, dass nichts im Schrank hängt, was der aktuellen Mode entspricht.“ Instagram macht es nicht einfacher. Wir sind ständig damit konfrontiert, was andere tragen, werden mit Trends überflutet – vielleicht posten wir selbst täglich Bilder von unserem "Outfit of the Day“ – und das muss natürlich mega aussehen.

In welchen Situationen sind wir denn besonders überfordert?

Oft geht es gar nicht darum, dass besondere Ereignisse anstehen. Auch an ganz normalen Tagen können wir völlig gestresst vor dem Schrank stehen. "Jeder hat Tage, an denen er sich am liebsten in einem Mauseloch verkriechen möchte“, sagt Petra Jagow. "Da braucht man Kleidung, mit der man möglichst unbemerkt durch den Tag kommt.“ Und natürlich haben wir Frauen es an bestimmten Tagen im Monat besonders schwer: "Für Frauen mit PMS (hormonell bedingten Schmerzen und Stimmungsschwankungen) ist es besonders schwierig. Da kann man sich selbst nicht leiden, fühlt sich aufgeschwemmt, selbst das Lieblingsteil passt plötzlich nicht mehr.“ Da hilft nur: Irgendetwas finden, in dem wir den Tag überstehen: nicht zu auffällig, nicht zu eng, nicht zu körperbetont.