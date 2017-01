Dieser Mann kopiert Carrie Bradshaw – und es sieht umwerfend aus

Außerdem ist es natürlich eine Herausforderung, die manchmal grenzwertig bekloppten Outfits nachzustellen und mit meinen Freunden zusammen die Bilder aufzunehmen.

Und: Ich liebe es, mich meiner eigenen Unsicherheit zu stellen. Mitten in New York City rumstehen, in der Nähe gut besuchter Touristenattraktionen, in knappen Kleidern und auf High Heels wackelnd: Man braucht Mut für diese Fotos, den ich anfangs nicht hatte.