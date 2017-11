Was macht man damit bloß? Beauty-Edition!

Streaming

Wenn du in einem Café sitzt, nichtsahnend mit einer Zeitung in der Hand, und plötzlich viele Menschen um dich herum ziemlich merkwürdige Sachen machen, dann bist du entweder am Kottbusser Tor in Berlin oder ein Flashmob baut sich um dich herum auf.

Ob Kissenschlacht auf der Promenade, wilde Schneeballschlacht im Park oder Stillstehen im Bahnhof – das sind die legendärsten Flashmobs!