Jelly-Lippenstift und blaue Augen: So stylen wir uns dieses Jahr!

6. Die Glitter-Booties

Es hat sich noch nicht ausgeglitzert. Zu # glitterbeard und # glitterroots gesellt sich gerade ein neuer Hashtag. Der #glitterbootie. Junge Frauen werden also in nächster Zeit vermehrt mit glitzerndem Hinterteil über die Festivals tanzen. Das sieht vermutlich so lange gut aus, bis sie sich hinsetzen.

In Modemagazinen wird die Rückkehr des blauen Lidschattens für diesen Sommer ausgerufen. Wer vermeiden möchte, mehr nach blauem Auge als nach gelungenem Make-up auszusehen, sollte sich vorher David Bowies Video zu seinem Lied "Life on Mars" anschauen. Denn keiner trug blauen Lidschatten so gut wie Bowie. In dem Video von 1973 kombiniert er das passende Augen Make-up zu einem blauen Anzug und leuchtend roten Haaren: