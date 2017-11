Diese Mode ist extra für Blinde – man kann sie fühlen

"Das Einkaufen in Modeläden ist eine Herausforderung für Blinde. Es ist für sie ohne eine sehende Beratung kaum möglich, zu entscheiden, ob ihnen ein Kleidungsstück oder Outfit steht und zu ihrem persönlichen Typ passt", sagt Kuen. Sie ist Studentin an der Berliner Modehochschule ESMOD, die gemeinsam mit drei weiteren Modehochschulen aus Europa an dem Projekt " Beyond Seeing " des Goethe-Instituts Paris teilnimmt. In dem Projekt geht es vor allem darum, Mode aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und neue Designs zu entwickeln.

Und so sehen die Kleidungsstücke aus:

(Bild: Beyond Seeing)

"Es war mir wichtig, Blinde am Prozess aktiv mitwirken zu lassen. Neben schriftlichen Umfragen und telefonischen Beratungen habe ich mich daher mit Blinden getroffen und mit ihnen Materialien, Printexperimente und Probeteile getestet, ausgewählt und angepasst." So gibt es dreidimensionale, noppenartige – und damit fühlbare – Puffprints auf den Knopfleisten und Taschen, die schnell die Vorderseite eines Kleidungsstücks erkennen lassen.

Mit ihrer Kollektion dringt Kuen in eine absolute Nische vor. "Mode speziell für Blinde wird fast gar nicht angeboten", sagt Reiner Delgado vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, der das Projekt "Beyond Seeing" ebenfalls betreut hat. Deshalb leiste Verena Kuen mit ihrer Modelinie auch Pionierarbeit.



Die Kollektion "Travelling Beyond Seeing" wird zusammen mit den anderen Projekten des Goethe-Instituts im Rahmen von "Beyond Seeing" vom 18. bis 28. Januar 2018 in Paris ausgestellt.