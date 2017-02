Karneval! Und wir zeigen die besten Gruppen-Kostüme ever

Style

Regen und Sturm sind ihnen egal, jetzt wird gefeiert. Davon, dass manche Partys wegen des schlechtes Wetters abgesagt werden mussten, lassen sie sich nicht vertreiben: Es ist Karneval!

Ob in Köln, Düsseldorf, Bonn – oder anderswo: In vielen Städten, vor allem im Rheinland, ist Karneval. Viele sind in Bars und Clubs unterwegs, oder feiern in Zelten. Beim großen Rosenmontagsumzug am 27. Februar werden allein in Köln 300 Tonnen Süßigkeiten verteilt und 300.000 Strüßjer verschenkt (mehr dazu hier).