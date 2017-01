Welches Karnevals-Outfit solltest du dieses Jahr wirklich tragen?

Style

Es passiert wieder. Karneval kommt: Verkleidenundausrastenzeit. Start ist an Weiberfastnacht am 23. Februar, gefeiert wird bis Aschermittwoch am 1. März. Für die einen ist das ein Anlass, Urlaub zu nehmen und sich möglichst tief hinein ins Rheinland vorzuarbeiten. Die anderen machen um genau diesen Teil Deutschlands einen großen Bogen.

Und du? Schon in Feierlaune?