In der Nase und auf den Nägeln wird es haarig

Für Leute, die öfter auf Instagram unterwegs sind, ist das normal: Menschen probieren sich hier aus, schütten sich Glitzer in den Bart, machen aus ihren Augenbrauen Federn oder lassen sich Sommersprossen tätowieren.

Und Leute, die offenbar so richtig Langeweile haben, kleben sich künstliche Wimpern in die Nasenlöcher. Sodass es aussieht, als würden lange Haare aus der Nase wachsen.



Angefangen hat es mit gret_chen_chen, die auf ihrem Account schon wirklich viel ausprobiert hat. Sie fotografierte sich beim Mittagessen auf dem Friedhof, als sie sich ein biegsames Rohr um den Kopf legte, außerdem mit einer Gesichtsmaske, die irritierender Weise an eine Scheibe Salami erinnert.