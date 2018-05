Today

Wer hat schon einen Job, in dem alles so aussieht wie in einer Vorabendserie? Die Bankberaterin mit ihrem blitzblanken Schreibtisch, der Mechaniker im Blaumann und etwas Schmiere im Gesicht, die Ärztin, mit weißem Kittel und Ledertasche auf Hausbesuch.

Die Wahrheit sieht doch so aus: verzottelte Haare vor lauter Stress, Stapel leerer Kaffeetassen neben dem Bildschirm und ungebügelte Hemden. Die Arbeitsrealität hat nichts mit den Bildern in Kinderbüchern oder Fernsehfilmen zu tun.

Und erst recht nichts mit gestellten Stockfotos, diesen von Bildagenturen vorproduzierten Symbolbildern.