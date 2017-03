Alle reden nur noch von "Hygge". Was ist das?

Und nicht, ohne dass es alle mitbekommen: Auf Instagram und Blogs werden die als Schutzgebiet gemieteten drei Zimmer unter #hygge in Szene gesetzt. So, dass sie auch schon mal wie ein Loft in einer skandinavischen Altbauwohnung aussehen, die dank Filter viel heller wirkt.

Hygge befriedigt die Sehnsucht nach Einfachheit in einer Welt, in der man es sich leisten können muss, wenig zu haben. Mäßigung als Lifestyle.



Für politisches Engagement bleibt den Hyggeligen übrigens oft kaum mehr mehr Zeit: Sie verwenden ihre Energie darauf, das Glück in Aktivitäten zu finden, die so schlicht sind, dass man dabei kaum noch was falsch machen kann.