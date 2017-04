Wie Firmen Shitstorms erzeugen, um für sich zu werben

In der Kampagne zur WM zeigten bekannte Spieler Herz – allerdings das eines Rinds. Tote Tiere für die Werbung kamen nicht gut an – aber sorgten für Aufmerksamkeit. In der Kampagne zur WM zeigten bekannte Spieler Herz – allerdings das eines Rinds. Tote Tiere für die Werbung kamen nicht gut an – aber sorgten für Aufmerksamkeit.