Wie geil sind Brautkleider unter 300 Euro?

Wir haben sie getestet

Mehr als tausend Euro hatte eine Freundin für ihr Hochzeitskleid ausgegeben, jetzt hing es träge an einem Bügel an der Gardinenstange im Wohnzimmer. Ein einziges Mal hatte sie es nach der Trauung noch angezogen. Nur um zu schauen, ob das schulterfreie Kleid im Meerjungfrauen-Schnitt noch passte. Tat es.



Doch so zur Geltung kommen wie an ihrem Hochzeitstag würde es nie wieder. Eng anliegend an ihrem Körper, mit Spange im Haar und von Parfüm bedeckt.

Welche hochzeitswillige Frau stellt sich nicht die Frage: