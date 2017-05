Dos and Don'ts für deinen nächsten Flohmarktverkauf

Gerechtigkeit

H&M, C&A und Monki beschäftigen Frauen, die leiden

GRL PWR. Girlpower. So steht es geschrieben auf dem Kapuzenpullover, der gerade in den Geschäften von H&M hängt. Wenige Monate zuvor gab es das inhaltlich dazu passende Shirt, "Feminism. The radical notion that women are people", stand darauf.

Und auch beim Tochterunternehmen Monki kann man sie tragen – die Botschaft, dass wir alle Feministen sind oder seien sollten. So gab es in den Geschäften schon ein Oberteil zu kaufen, der "Riots not Diets" forderte.