Viel ist nicht dran an dem neuen Accessoire: eine puristische Plastikhülle, nur die Kordeln gibt es in unterschiedlichen Farben.

Vielen geht es aber um mehr: ums gute Aussehen. Mit den nerdigen Handy-Taschen am Gürtel, die Anfang der 2000er noch von übervorsichtigen Vätern, Bahnpersonal oder Polizisten getragen wurde, will die Handyhülle an der Kordel nichts zu tun haben. Es könnte funktionieren: Fashion-Victims haben beim Plastikhängerchen längst zugeschlagen. Influencer halten sie in die Kamera. Sieht ganz so aus, als ob es das It-Piece des Sommers 2018 wird.