Die Bahn hat einen Fanshop – und verkauft dort ganze Lokomotiven

Es gibt ja so richtige Eisenbahnfans. Menschen, die genau wissen, wann welcher Zug welche Strecke fährt, welches Modell welche Tücken hat und warum eine Lok der anderen vorzuziehen ist. Und wie andere sich in schwachen Momenten Airbnbs am Meer anschauen und sich vorstellen, darin zu wohnen, gibt es auch für echte Bahnfans einen Ort der Glückseligkeit: Die Onlineshops der Deutschen Bahn. Auf zwei verschiedenen Portalen bietet die Bahn Fanartikel und gebrauchte Eisenbahnteile an.

Wer die DB-Shops durchstöbert, findet alles – vom Schaffner-Rucksack bis zur originalen Rangierlok. Oder Mülleimer.