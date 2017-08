Und der neueste Modetrend ist ... die Deliveroo-Jacke!

Advertorial

Auf einen Weekend-Trip mit dem neuen GLA

Ob übers Wochenende auf ein Festival oder zu Freunden in den Garten, ob ans Meer oder in die Berge: Spätestens seit du 16 warst, hast du jede Gelegenheit genutzt, um den Alltag hinter dir und dich mal ein bisschen gehen zu lassen. Denn um den Kopf freizukriegen und mal wieder Zeit mit den Menschen zu verbringen, die du am liebsten hast, gibt es auf der Welt…

…nichts Besseres als einen spontanen Weekend-Trip!

Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur dass du inzwischen natürlich ein anderes Leben führst. Du hast wahrscheinlich seltener Zeit für solche Ausflüge, wodurch sie für dich noch wertvoller werden. Du hast höhere Ansprüche, was Qualität und Komfort angeht. (Du tauscht beim Festival dein ranziges Einmann-Zelt gegen die luxuriöse Glamping-Variante.)

Und du hast vielleicht deine eigene Familie dabei, wodurch so ein Trip natürlich auch ganz schön kompliziert werden kann. Vor allem, wenn man eine so bewegte Vergangenheit hat, wie die Leute in unserem Kurzfilm...