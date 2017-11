Ich habe versucht, mit der Insta-Story von Caro Daur mitzuhalten

Doch am vergangenen Wochenende waren Instagram-Star Caro Daur und ich am selben Ort und auch noch für das selbe Event: die MTV European Music Awards in London .

Als ich am Samstagmorgen aufwache, fühle ich mich schrecklich. Das liegt nicht an Caro oder der Challenge, sondern an einer fiesen Erkältung, die über Nacht heimlich die Kontrolle über meinen Körper übernommen hat und mir jetzt offenbar mit einem Gummiknüppel immer wieder auf den Kopf haut. So zumindest fühlt es sich an. Perfektes Timing. Ich schaffe es schon im gesunden Zustand fast nie, auf Fotos vorteilhaft auszusehen. Und Caro Daur sieht immer ungefähr so aus:

Beim Kaffeetrinken gucke ich meistens eher mürrisch, bis das Koffein wirkt. Ich weiß nicht mal, an welcher Art von Ort man so ein Foto machen könnte. Ganz normaler Herbstspaziergang. Mit hochhackigen und offenen Sandalen (oder wie auch immer man diese Schuhe nennt). Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn jemand mal so ein Bild von mir machen würde. Profilbild für den Rest meines Lebens. Hey, wir wohnen beide in Hamburg! Viel mehr Parallelen haben unsere Leben aber auch nicht. Frida Kahlo! Oder so. 1 / 12

Der Vergleich zwischen ihr und mir würde mich normalerweise nicht in meinen Grundfesten erschüttern, aber heute ist nun mal meine Aufgabe, Caros Instagram-Story nachzuahmen und das ist nicht leicht. Denn sie postet dort ungefähr alle halbe Stunde, das haben meine Beobachtungen der vorigen Tage ergeben. Caro Daur hat auf Instagram 1,2 Millionen Follower, ich etwa 250. Sie postet Glitz und Glam, ich mal Urlaubsbilder und mal einen lustigen Vogel, der mich amüsiert hat. (Hier ist er.)



Es gäbe also durchaus Aufgaben, die für mich leichter wären. Ich quäle mich aus dem Bett und fange mit einem Programmpunkt an, den ich normalerweise auf den spätest möglichen Zeitpunkt am Tag verschiebe oder auch gerne mal ganz weglasse: schminken. Also meine Version davon. Die Erkältungsnase etwas weniger rot machen und ein bisschen Mascara, fertig. So und jetzt? Ich habe Hunger und fotografiere einfach mal mein Frühstück. In diesem Fall macht das sogar etwas her, weil ich halt ausnahmsweise mal in einem schicken Hotel wohne und nicht in zu Hause Müsli löffele. "Richtig gut vorbereitet", lobe ich mich innerlich und warte auf Caros ersten Essenspost des Tages. Doch der kommt nicht. Genau genommen passiert den kompletten Vormittag gar nichts in Caros Insta-Story. Ich schaue mir also nochmal ihre Posts vom Vortag an. Denn da hatten wir aus Versehen genau den selben Tagesablauf, obwohl wir uns nie begegnet sind:

Ein erster Blick auf die Bühne der MTV EMAs (links mein Bild, rechts ihres): Spaß mit den Promi-Schildern: Blick in Catering-Bereich der Stars (man beachte das Schwein bei ihr im Hintergrund): Später dann Shopping im Nobel-Kaufhaus Selfridges (ich habe mir nur die Deko angeguckt, sie hat mit It-Girl-Freundinnen eingekauft): Dann später ein U2-Konzert auf dem Trafalgar Square angeschaut: Und dann wie die Loser am Samstagabend um 23.30 Uhr im Bett gewesen: 1 / 12

Influencer sein ist einfacher als gedacht. Herumgeführt werden, ein paar Bilder posten – das war's. Ich frage mich, ob die Kritiker nicht recht damit haben, wenn sie sagen, das sei gar kein richtiger Beruf. Ich hatte zumindest lange keinen so entspannten Arbeitstag mehr.

Dann passiert es. Als ich mich gerade an meinen gemütlichen Tag gewöhnt habe, ploppt auf einmal Caros rundes Profilbild ganz vorne in meinen Stories auf: ein neuer Post. Sie ist auf dem Weg zu einem Flohmarkt. Alles klar, ich bin bereit. Gammeln und dann Flohmarkt – mir gefällt dieses Influencer-Leben. Allerdings ist es natürlich kein normaler Flohmarkt, sondern der von Supermodel Toni Garrn. Die veranstaltet nämlich zufällig an diesem Wochenende in London den sogenannten "Supermodel flea market", für den Tonis Model-Freundinnen in regelmäßigen Abständen ihre Kleiderschränke ausmisten und die Klamotten für einen guten Zweck verkaufen. (Mehr Infos gibt's hier.)

Na gut, das unterstütze ich doch auch gerne. Ich fahre zum Londoner Covent Garden, einer schnieken Shopping-Gegend und stöbere in den Klamotten von Gisele Bündchen und Naomi Campbell. Nicht ganz meine Größe, also kaufe ich am Ende eine Mütze. Immerhin ist es verdammt kalt und windig. Normalerweise würde ich mich jetzt samt Mütze auf den Heimweg machen, aber ich muss das ganze ja noch für "meine Fans" dokumentieren. Und was macht mein Leben besonders beneidenswert? Selfies mit berühmten Menschen. Hach, na gut, da hinten steht Toni Garrn höchstpersönlich und redet gerade mit ein paar Mitarbeiterinnen. Ich warte so auffällig daneben, dass sie mich irgendwann beachten muss, frage sie etwas zu ihrer Stiftung und bitte zuletzt um ein gemeinsames Foto. Zum Glück ist sie sehr freundlich und sofort dabei. Mein Insta-Fame ist gerade um ein Vielfaches gestiegen.