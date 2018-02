Seit Cannabis in einigen US-Staaten legal ist, gibt es Parties für ein "breites" Publikum

Gerechtigkeit

Knapp zwei Wochen nachdem ein 19-Jähriger in einer Schule in Parkland Florida 17 Schüler getötet hat, kehren am Sonntag die Jugendlichen an die Marjory Stoneman Douglas High School zurück.

Zum ersten Mal öffnete die Highschool wieder ihre Türen. Und 17 Engel waren bei ihnen.

Die Engel sollen an die 17 Mitschüler erinnern, die bei dem Schulmassaker getötet worden sind.