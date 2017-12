Es gibt einen neuen Beauty-Trend: Weihnachtsbaum-Augenbrauen

Streaming

Bei den diesjährigen Golden Globes geht ein deutscher Film ins Rennen: "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin. Das Drama wurde in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert. Die Nominierung wurde am Montag auf der Facebook-Seite der Golden-Globes verkündet.

In der Auslands-Kategorie trifft "Aus dem Nichts" unter anderem gegen "First They Killed My Father" aus Kambodscha und die deutsch-schwedische Satire "The Square" an.