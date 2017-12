Warum zahlen Leute so viel Geld für Seife in braunen Flaschen?

Da ist sie wieder: die braune Flasche, befüllt mit Premium-Flüssigseife. Ich stehe auf der Toilette eines angesagten Brillenladens, und schon wieder steht er dort, der dunkle Pumpspender.



Er ist derzeit in vielen Badezimmern zu finden, in denen sich Menschen unter 35 aufhalten. In Bars, bei Großstadtdermatologen, auf Partys in Neukölln oder Eimsbüttel, und natürlich auch in den Waschräumen des Berliner Soho House, der Eventschuppen für Instagramsüchtige in Ganni- oder Closed-Klamotten.