Wie junge Ägypterinnen mit Pole Dancing für mehr Rechte kämpfen

Pole Dancing ist in Ägypten in ein relativ junger Trend. Kurz nach der Revolution 2011 eröffneten die ersten Studios. Manche mussten wieder schließen, andere buhlen in Kairos Oberschichtviertel um Kundschaft. "F Square" ist gleich mit zwei Standorten vertreten; auf der Nilinsel Zamalek, die eine Art Enklave der Schönen und Reichen mitten in der schmutzigen Millionenstadt ist, und im Neubauviertel Sheik Zayed.

Gegründet wurde das Studio von Lamia. Die 33-Jährige wollte einen Ort für alle Frauen schaffen, "unabhängig von ihrem Alter, Gewicht oder Status".

So sehen die Kurse bei "F Square" aus: