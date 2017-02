100 Years of Beauty: Dieses Video versöhnt Israel und Palästina

Style

Es gibt nur wenige Konflikte auf der Welt, die so lange für so viel Leid sorgen: Die Gebietsansprüche zwischen Israel und Palästina haben zu mehreren Kriegen geführt, zu Aufständen und Attentaten. Eine Versöhnung – trotz regelmäßiger Friedensbemühungen – scheint in weiter Ferne.

Den Filmemachern der Reihe "100 Years of Beauty" ist das egal, seit mehr als einem Jahr produziert "Cut" Schönheitsvideos (bento). Im Zeitraffer zeigen sie, wie sich Mode und Make-up in einem Land von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verändern.

Jetzt waren Israel und die Palästinensergebiete dran – prompt wird das Video zur Botschaft für Zusammenhalt.