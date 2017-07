Dieses Paar skatet im Rollstuhl statt auf dem Skateboard

Wer verstehen will, welche Bedeutung Skaten im Leben von David hat, muss mit ihm in einen Skatepark gehen. David, 30, fährt nicht in die Bowl, er springt . Auf dem Weg nach unten dreht er an den Rädern seines Rollstuhls , als wären sie das Steuerrad der Titanic. Drumherum: verblüffte Skater mit ihren Boards.

Mit seiner Freundin Lisa, 20, erweitert David gerade die Grenzen dessen, was in deutschen Skateparks bislang üblich ist. Dafür ist das in Dortmund lebende Paar regelmäßig tagelang auf Achse, unterwegs schlafen sie in ihrem selbst ausgebauten Tourbus. Die beiden sind Vorreiter einer Sportart, die sich WCMX nennt – Wheelchair Motocross, abgeleitet von BMX.

David und Lisa sind Rollstuhl-Skater.

Zwei der besten weltweit. Bei der Weltmeisterschaft in Venice Beach wurde David 2014 Erster, seitdem skaten die beiden regelmäßig in den weltweiten Top 3. Während andere Paare auf dem Sofa Netflix schauen, feilen die beiden im Skatepark an ihren Tricks.



Über ihnen steht nur noch der US-Amerikaner Aaron Fotheringham, der durch den ersten Rückwärtssalto in einem Rollstuhl bekannt wurde und von Kennern als "lebensmüde" oder "irre" beschrieben wird. Für die Szene ist er jedoch vor allem eine Inspiration:

Das Ziel von David und Lisa ist ein anderes. Sie wollen dafür sorgen, dass Rollstühle in Skateparks eines Tages so normal sind wie BMX-Räder oder Skateboards.



"Skaten ist der perfekte Inklussionssport", sagt Lisa: "Beim Skaten hat jeder seinen eigenen Stil. Es geht um Kreativität und Mut, nicht um Taktiken oder Vereinsgedöns. Ob jemand im Rollstuhl sitzt oder auf dem BMX, das ist erstmal eigentlich egal." Lisa sitzt erst seit drei Jahren im Rollstuhl – und ärgert sich heute darüber, ihn aus falschem Stolz nicht früher genutzt zu haben. Bis zu ihrem 26. Lebensjahr ging sie auf Krücken, was mit ihrer Rückenerkrankung aber immer schwieriger wurde. Erst mit dem Skaten wurde ihr klar, dass ein Leben im Rollstuhl auch Vorteile mit sich bringt. Heute sagt sie, muss sie lächeln, wenn sie im Supermarkt sieht, wie Nicht-Behinderte ihre Einkäufe kompliziert aufeinander stapeln, während sie alles im Schoß transportieren kann.



"Ich habe versucht, wie die anderen zu sein, anstatt zu sehen, welche neue Möglichkeiten ein Rollstuhl mir bieten würde", sagt sie.

Eine Lektion, die auch David lernen musste. Um mit dem Rollstuhl ganz nach oben zu kommen, musste er erst einmal tief fallen. Zwei Stockwerke, um genau zu sein.



Seit einem Unfall vor neun Jahren ist er querschnittsgelähmt. "Ich habe mit meiner Punk-Band Quatsch gemacht und bin besoffen das Treppengeländer runtergerutscht", erzählt er, während er im Kulturzentrum Conne Island in Leipzig konzentriert an seinem Wettkampf-Wheelie schraubt. Die Skills, die er seitdem mit seinem Rollstuhl gelernt hat, gibt er heute in Workshops an andere weiter. Die meist jungen Rollstuhlfahrer hören ihm gespannt zu, während er von der wahrscheinlich schwierigsten Zeit seines Lebens erzählt.



Denn was heute wie eine Anekdote klingt, war für den damals 21-Jährigen ein Schock, nachdem er erst einmal nicht wusste, wie sein Leben weitergehen soll.

Seine Rettung war ausgerechnet das Fernsehen – Freunde zeigten ihm zur Aufmunterung in Reha Wettkämpfe der Paralympics. David schaute sich die Übertragungen bald stundenlang an. Die Sportler motivierten ihn, eine neue Perspektive tat sich ihm auf.



Heute arbeitet er in einem Sanitätshaus – und an seiner seiner Sportkarriere. Gemeinsam mit Lisa gibt er in ganz Deutschland Workshops für Menschen, die auch im Rollstuhl sitzen und skaten wollen.



Auch Lisa war einst eine Teilnehmerin in Davids Workshop. Heute arbeiten sie zusammen, geben gemeinsam ihr Wissen weiter und reisen dabei durch Europa.