Ich will regelmäßig laufen. Wie motiviere ich mich?

"Ich brauchte einen Sport mit möglichst wenig Hemmschwellen. Laufen ist deswegen so perfekt, weil du immer und überall laufen kannst . Egal ob Zuhause oder im Urlaub – laufen geht immer, denn alles, was du brauchst, sind die richtigen Laufschuhe . Nachdem ich es geschafft hatte, regelmäßig zu laufen, merkte ich, wie viel Spaß mir der Sport machte, wie sich mein Körper und meine Einstellung positiv veränderten. Außerdem bietet mir das Laufen die Möglichkeit auch auf Reisen ohne viel Aufwand aktiv zu bleiben."

Wie motivierst du dich, wenn du wirklich gar keine Lust aufs Training hast?

"In solchen Momenten trickse ich mich mit dem Gedanken daran aus, wie ich mich nach dem Laufen fühle. Meistens geht’s mir danach richtig, richtig gut und ich bin froh, dass ich losgelaufen bin. Die Aussicht auf dieses Gefühl tritt mir dann in den Hintern. Natürlich gibt es auch die Tage, an denen einfach nichts hilft. Dann sage ich: 'Okay, ich probiere es zumindest für 10 Minuten!' Wenn ich dann noch immer keine Lust habe, lasse ich es bleiben. Das ist aber so gut wie nie der Fall. Wenn ich dann schon unterwegs bin, packt mich der Ehrgeiz, meine Trainingseinheit zu Ende bringen zu wollen."

Hattest du mal ein sportliches Tief?

"Mein sportliches Lauftief ereilte mich nach meinem ersten Halbmarathon 2014. Ich bin zu schnell nach meinem Laufeinstieg auf diese lange Distanz gewechselt. Meine Vorbereitung war nicht optimal. Ich schaffte zwar die 21,195 Kilometer, landete jedoch mit zu niedrigem Blutdruck im Sani-Zelt. Danach wehrten sich Körper und Motivation gegen das Laufen."