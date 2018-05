Justina, 23, tanzt

Ich tanze Salsa, Tango, Zumba und HipHop. Ich lebe in Argentinien, dort wird hauptsächlich Tango getanzt, aber ich mag Salsa am liebsten. Deswegen machte ich mit 18 eine Ausbildung zur Tänzerin und Tanzlehrerin. Erst beim Tanzen fühle ich mich komplett, ohne könnte ich nicht leben. Bis vor einem Jahr hatte ich einen festen Tanzpartner, der gleichzeitig auch mein Freund war. Seit unserer Trennung tanzen wir nicht mehr zusammen, ich habe auch keinen neuen Tanzpartner. Dafür übernehme ich nun die weibliche und die männliche Rolle – und das heißt: Ich kann mit allen Menschen tanzen!

Jonas, 28, mag viele Sportarten

Eigentlich mag ich so gut wie jede Sportart, ich mache immer, was sich gerade so anbietet. Im Sommer bin ich aktiver als im Winter, weil ich bei gutem Wetter gern in den Park gehe und die Frisbeescheibe oder einen Ball mitnehme. Ich spiele Fußball, Hockey, Tennis.



Nur Joggen kostet mich manchmal Überwindung. Aber: Danach geht es mir immer besser, ich fühle mich wohl. Ich esse sehr gerne und viel – und da ich so viel Sport mache, kann das auch genauso weitergehen.