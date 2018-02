Nazi-Symbolik bei Olympia? Was die Runen auf den norwegischen Pullovern bedeuten

Klassische Motive für Norweger-Pullis sind normalerweise so skandalös wie Weihnachts-Kinderbücher: Beides wird geziert von Elchen, Schneeflocken und Sternen. Daher ist es erst mal überraschend, dass das National-Kleidungsstück in der neusten Kollektion für die norwegischen Ski-Mannschaft scharf kritisiert wurde. Der offizielle Ausstatter "Dale of Norway" hat mit seinem neuen Motiv für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang für Aufregung gesorgt, denn:

Auf dem Pullover kann man nordische Runen erkennen, die mit dem Nationalsozialismus in Verbindung stehen. (taz)