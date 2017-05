Maura kickt besser als du

Sport

Hier verrät die Weltranglistenzweite im Tischfußball ihre besten Tricks

Ihre Gegner unterschätzen Maura Porrmann oft. Weil sie so oft lacht? Weil sie erst 26 ist? Weil sie eine Frau ist? Alles Klischees, sie haben sich geirrt.

Maura checkt gerade, wie gut sich die Stangen am Kicker in der Ecke einer Hamburger Bar bewegen lassen und will eigentlich nur ein paar Tricks üben. "Darf ich mitspielen?", fragt da ein Typ mit strubbeligen Haaren. Richtig Lust hat Maura nicht, aber weil er hartnäckig nachfragt, nimmt sie das Duell eben an.

Während er schon längst 5:1 hinten liegt, tönt er noch: "Du bist gut, aber geknackt hast du mich noch nicht". 9:1 steht es am Ende. Er hat verloren – keine Überraschung.

Denn Maura Porrmann ist Weltranglistenzweite im Tischfußball.