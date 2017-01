Ein Syrer kickt jetzt in der sächsischen Oberliga. Kann das gut gehen?

Mahmud fehlt mal wieder. Bodo Kleinschmidt, Trainer der 1. Herrenmannschaft des 1. FC Pirna , steht in der Tür der Umkleidekabinen und bleibt ratlos. Spieler für Spieler schälen sich an Kleinschmidt vorbei nach draußen, auf den Platz zum Training. Eigentlich sei Mahmud schon immer da, wenn es drauf ankommt.

Aber auch Kleinschmidt hat die Nummer nicht. Keiner hat so richtig Kontakt zu Mahmud, dem Flüchtling. Kleinschmidt hat ihn im Sommer auf einem Bolzplatz neben dem Vereinsheim kicken sehen und angesprochen. Ein paar Tage später gehörte Mahmud schon zur Mannschaft. Und plötzlich stand Mahmud Zamil, 18 Jahre alt, Flüchtling aus Syrien, nun Stürmer bei einem Oberligisten einer sächsischen Kleinstadt, im Zentrum all dessen, was seit vergangenem Sommer in Deutschland verhandelt wird.

Mahmud kickt seit August beim FC Pirna. (Bild: Hanna Zobel) Mahmud kickt seit August beim FC Pirna. (Bild: Hanna Zobel) In der Mannschaft wird er akzeptiert, viel geredet wird aber nicht. (Bild: Marc Röhlig) In der Mannschaft wird er akzeptiert, viel geredet wird aber nicht. (Bild: Marc Röhlig) Beim Training bleibt er daher oft außen vor. (Bild: Marc Röhlig) Beim Training bleibt er daher oft außen vor. (Bild: Marc Röhlig) Kein Alkohol, keine Gewalt – die Platzordnung beim FC Pirna. (Bild: Marc Röhlig) Kein Alkohol, keine Gewalt – die Platzordnung beim FC Pirna. (Bild: Marc Röhlig) Für sein Talent wird Mahmud allerdings geschätzt. (Bild: Christoph Käfer) Für sein Talent wird Mahmud allerdings geschätzt. (Bild: Christoph Käfer) In zehn Spielen hat er zwei Torvorlagen bereitet. (Bild: Marc Röhlig) In zehn Spielen hat er zwei Torvorlagen bereitet. (Bild: Marc Röhlig) 1 / 12

Es geht um die Frage, ob und wie sich Hunderttausende muslimische Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft integrieren können. Darum, was man in der Diskussion um Integration sagen darf oder vielleicht sogar sagen muss. Es geht auch darum, welches Klima gerade in Sachsen die islamfeindliche Initiative Pegida hervorruft. Und um diese eine Frage: Schaffen wir das? Wie Integration gelingen kann – und wo es schwierig wird – kann man sehen, wenn man Mahmud einige Tage durch Pirna begleitet. Und den Menschen um ihn herum zuhört. "Spielerisch kann man da nicht meckern", sagt Trainer Kleinschmidt. "Der hat voll das teure Handy", sagt ein Mannschaftskamerad. "Alles super gut", sagt Mahmud selbst.

Mahmud ist vor knapp einem Jahr mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Mit seinen Eltern und fünf Geschwistern gelang ihm die Flucht, erst 2012 von Syrien in den Libanon – nach drei Jahren weiter nach Deutschland. Hier wurde die Familie nach Pirna zugewiesen. Die Stadt liegt nur rund 20 Kilometer östlich von Dresden. Viele Anwohner fahren allwöchentlich mit der S-Bahn rüber zu den Pegida-Demonstrationen. Die Orte in der Umgebung heißen Heidenau, Freital und Bautzen. Die Namen stehen mittlerweile für Brandanschläge, Nazi-Aufmärsche und Übergriffe (bento). Sie sind Chronologie eines immer deutlicher werdenden Fremdenhasses in Deutschland.

PirnaStorys In Kooperation mit dem Studiengang Digital Journalism der Hamburg Media School hat bento zehn Journalisten nach Pirna geschickt. Eine Woche lang suchte das Team nach Alltagsgeschichten aus der sächsischen Kleinstadt – und Wahrheiten abseits des Klischees vom "braunen Sachsen". Die erschienenen Texte findet ihr hier

Pirna selbst blieb von jüngsten Schlagzeilen verschont, gehört aber doch dazu. Von hier agierte die 2001 verbotene rechtsradikale Gruppierung "Skinheads Sächsische Schweiz". Pirnas Jugend berichtet, viele ehemalige Mitglieder seien weiterhin im Untergrund aktiv. Auch der sächsische Verfassungsschutz beobachtet sie weiterhin ( Bild-Zeitung ). Mahmud hat von alledem noch nichts gehört. Er wisse zwar, was Nazis seien – aber habe noch nie Probleme mit ihnen gehabt. "Ich sehe die nur aus der Ferne", sagt Mahmud. Auch Trainer Kleinschmidt kann die Sache mit den Nazis nicht mehr hören. Ja, die gibt es in Sachsen. Ja, auch Pegida gibt es und ja, auch er ist da mal mitgelaufen. "Ich sah das aber eher als friedlichen Protest", sagt Kleinschmidt – gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung zu sein heiße nicht automatisch auch gegen Flüchtlinge zu sein. "Hier im Verein bin ich ja der Integrationsminister." Neben dem Vereinsgelände ist ein freier Bolzplatz, im Sommer kicken dort immer die Flüchtlinge. Kleinschmidt schaue sie sich an und hole zum Training, wer Talent mitbringt. Einen Afghanen und Mahmud habe er getestet, Mahmud durfte bleiben. Das ist Kleinschmidts Verständnis von Integration: Weniger reden, mehr machen.

"Hier im Verein bin ich ja der Integrationsminister." Trainer Bodo Kleinschmidt