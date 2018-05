Ich erinnere mich an ein Beispiel aus meiner aktiven Zeit . Um die Männermannschaft war es nicht gut bestellt, deshalb wurden wir als Frauenteam gebeten, sie am Spielfeldrand zu unterstützen. Für uns war das kein Problem: Wir hatten uns schon öfter an Sonntagen dafür getroffen und die Männer angefeuert. Umgekehrt passierte das nie: Egal, wie gut oder wie schlecht es um meine Mannschaft bestellt war, niemals wäre die gesamte Männermannschaft auf die Idee gekommen, geschlossen ein komplettes Spiel von uns anzuschauen.

Von vielen kommt an dieser Stelle das Wirtschaftsargument: "Es interessieren sich einfach nicht so viele Menschen für Frauenfußball. Männer füllen die Stadien."

Am vergangenen Wochenende gab es mit 45.423 Zuschauern im Wembley-Stadion einen Besucherrekord beim Pokalfinale der Frauen in England. Beim mexikanischen Pendant waren 51.211 Zuschauer. Ich erinnere auch gern an die EM 2017 in Holland, wo Massen von Fans durch die Straßen tanzten. Es sind vielleicht immer noch nicht so viele wie bei den Männern – aber Frauenfußball wird beliebter. Lasst es zu!