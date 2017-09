Dieser Mann entscheidet mit, wie schnell Mats Hummels bei Fifa 18 sein darf

Heute erscheint endlich, pünktlich zum langen Wochenende, "Fifa 18"!

Eine der wichtigsten Fragen ist natürlich, welcher Spieler im Spiel wie stark ist: Wer kann am schnellsten laufen, am weitesten passen, am schönsten dribbeln?

Michael Müller-Möhring, 50, ist mit seinem Team dafür verantwortlich, dass die Fähigkeiten der Spieler bei "Fifa 18" denen der tatsächlichen Fußballer so ähnlich wie möglich sind.