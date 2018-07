Alexander Richter, ehemaliger Leistungssportler und lizenzierter Personal Trainer von Fitness First, erklärt uns, das die Übungen sogar das Doppelkinn noch verstärken können.

Die Übungen namens "Freche Liesl", "Küss' die Giraffe" oder "Klaps auf das Kinn" klangen so absurd, dass ich genauer nachgeforscht habe. Im Video oben seht ihr, wie ich die Übungen teste.

Alexander Richter (Bild: Fitness First)

Zu Übung Nummer 2: Wenn man den Kugelfisch macht, dann am besten in einem Zimmer, wo niemand zuguckt. Ich würde sagen, dass das eher kontraproduktiv ist, weil ich das Bindegewebe an den Backen ausdehne. Das ist eine sinnbefreite Übung.

Bei der Giraffenübung wird die vordere Hals-Muskulatur gedehnt. Das ist keine Kräftigungsübung für das Doppelkinn. Aufpassen! Die Bewegung sollte nicht ruckartig gemacht werden. Auch hier gilt: Wer ein schwaches Bindegewebe hat, leiert die Haut hierbei eher noch aus.

Wer dann wirklich noch die Übung mit dem Handtuch macht, der muss sehr verzweifelt sein.