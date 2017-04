Hijab unterm Helm: Fahrradfahren macht so glücklich

"Du verhältst dich wie ein Junge, so darfst du nicht durch die Gegend fahren", habe er ihr gesagt, erinnert sich Shahrzad. Ihre Antwort damals: "Ich tue, was immer ich für richtig halte." Bis heute ist es so geblieben.

Während in ihrer Heimat das Fahrradfahren für Frauen mittlerweile verboten ist, gibt Shahrzad jetzt in Deutschland anderen Frauen Kurse. 2010 kam sie für ihren Master mit einem Studentenvisum nach Konstanz, mittlerweile schreibt sie ihre Doktorarbeit an der Universität Freiburg.