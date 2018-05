Während im deutschen TV Steinhaus immer wieder in Nahaufnahme zu sehen war, bekamen die Zuschauer im iranischen Staatsfernsehen Bilder von der Tribüne im Kölner Stadion zu sehen. So entging ihnen auch, dass der Kölner Trainer Stefan Ruthenbeck von Steinhaus auf die Tribüne geschickt wurde. Nach seinen Pöbeleien saß er plötzlich einfach auf der Tribüne.

Wer ist Bibiana Steinhaus?

Die 39-jährige Polizistin pfeift seit Anfang der Saison Spiele in der ersten Bundesliga. Am 10. September 2017 gab sie ihr Debüt beim Spiel Hertha BSC gegen Werder Bremen. Als Vierte Offizielle hatte sie auch davor schon am Seitenrand das Spiel kontrolliert. 2007 kam sie zum ersten Mal in der zweiten Liga zum Einsatz.