Dieses Mädchenteam spielt in der Jungs-Liga – und wird Meister(in)

Sport

Keiner ist so gut wie die spanische Mädchenmannschaft AEM Lleida

In der Mädchen-Liga hatten sie keine Gegner mehr gefunden, sie waren einfach zu gut und suchten nach neuen Herausforderungen. Also entschied sich die Mädchenmannschaft des katalanischen Vereins AEM Lleida dafür, es in einer männlichen Jugend-Liga zu versuchen.

Die erste Saison: eine Katastrophe. Das Team verlor fast jedes Spiel. Im zweiten Jahr lief es schon besser. Und jetzt, in Jahr drei, haben sie es allen gezeigt: Die einzige Mädchenmannschaft in der Liga für 12- bis 14-Jährige ist Meister. Oder besser gesagt: Meisterin. (Euronews)