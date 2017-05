Mit diesen Vorher-Nachher-Bildern kämpft ein junger Mann gegen Transgender-Klischees

Doch anstatt sich davon entmutigen zu lassen, war dies der Moment, an dem Jaimie sich seiner selbst erst richtig bewusst wurde. Seine Nachricht seitdem:

Jaimie hatte lange Haare, trug Make-up, gab sich sehr feminin – um den Erwartungen der Menschen in seiner Umgebung zu entsprechen, wie er sagt. "Als ich mich outete, haben Menschen versucht, mir einzureden 'So bist du nicht'" , schreibt er.

"Ich wusste schon sehr früh, dass ich 'anders' war" , sagt Jaimie zu bento. Aber seine Familie und die Kleinstadt, in der sie lebten, war sehr religiös und von gesellschaftlicher Vielfalt weitgehend abgeschirmt . Daher wusste Jaimie seine Gefühle jahrelang nicht richtig einzuordnen, kannte niemanden, dem es ähnlich ging, oder der aus dem System ausgebrochen war.

Jaimie wuchs im mittleren Westen der USA auf. Seine Eltern besitzen einen Pferdehof in Michigan, die Familie ist sehr groß und wenn er von seiner Jugend erzählt, beschreibt er seine Familie als liebevoll und unterstützend. Jaimie hatte sein eigenes Pferd, sein Leben wirkte auf den ersten Blick einfach nur idyllisch.

Manchmal habe ich mich heimlich als Junge verkleidet, meine Haare in eine Basecap gestopft und Klamotten meiner Brüder angezogen.

Der Wendepunkt:

Alles änderte sich, als Jaimie eines Tages den Kurzfilm "Break Free" von der Schauspielerin Ruby Rose (auch bekannt aus "Orange is the new Black") sah.

Darin schneidet sich Rose ihre langen, blonden Haare ab, entledigt sich ihrer femininen Klamotten, wischt sich das Make-up weg und zeigt immer mehr von sich selbst. Rose ist genderfluid und genau das soll der Film darstellen. Er wurde schon fast 28 Millionen Mal auf YouTube angesehen.

Hier ist er: