Ich bin schwul und konservativ – kommt endlich klar damit!

Schließlich geht es hier um meine Überzeugungen:

Konservative wollen Dinge bewahren – es geht uns mehr um Werte und weniger um Utopien. Ich glaube daran, dass die soziale Marktwirtschaft das beste Modell für unsere Gesellschaft ist, ich stelle die freie Entfaltung des Individuums über das Kollektiv und ich finde, ja, Leistung sollte sich lohnen.

All dies ist für mich Voraussetzung für eine liberale Gesellschaft – und damit auch für die freie Auslebung von Sexualität. Also, wo ist das Problem?

Ja, ich weiß, in konservativen Parteien haben manche eine andere Haltung zu den Themen Ehe und Familie, als ich sie persönlich vertrete – aber damit kann ich leben. Die "Ehe für alle" hat mir nie schlaflose Nächte bereitet. Viel wichtiger finde ich es, im Alltag frei und sicher leben zu können. Und, ganz nebenbei, der Paragraph 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, wurde 1994 von einer schwarz-gelben Regierung unter Helmut Kohl (CDU) abgeschafft.

Trotzdem scheint es in manchen Kreisen fast unmöglich, diese Meinung zu äußern – und zwar oft in genau denen, die am energischsten Toleranz für jede Andersartigkeit einfordern.

Eine echte Debatte wird in der "queeren Szene" selten zugelassen. Stattdessen werden nach Außen absolute Wahrheiten verkündet – und intern streiten verschiedene Gruppen darüber, wer sich am meisten diskriminiert fühlen darf. Da fühle ich mich nicht zugehörig.

In unserer LGBT-Reihe reagieren Menschen auf die häufigsten Vorurteile, die ihnen begegnen. Hier erzählt Philipp, schwul, von seinen Erfahrungen: