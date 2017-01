Plötzlich Jurymitglied: Was ich bei einem Schönheitswettbewerb für Transsexuelle erlebte

Ein Bekannter hat mich mit hierher mitgenommen. Ich bin nur ein paar Tage in Indonesien. Vor kurzem wurden Datingapps für Homosexuelle verboten, so als könnte die Suche nach Liebe falsch sein. Bei dem Wettbewerb wollte ich dazu ursprünglich nur ein paar Interviews führen. Doch als ich mich durch die schwere Tür geschoben habe, versteckt in einem Hinterhof im Norden Jakartas, zieht man mich direkt vor die Bühne.

Ich bekomme einen Stift, Papier und einen Pappteller voll indonesischen Süßgebäcks und schon laufen die ersten Frauen über den Laufsteg. Die Moderatorin lässt mir keine Wahl, sie strahlt, vertraut mir und stellt mich gleich als deutsche Unterstützung vor: "Jetzt sind wir ein internationaler Wettbewerb."