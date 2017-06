Queere Momente: "Ich kam mir vor wie ein schlechter Schauspieler"

Queer

...dass ich lieber ein Mädchen sein wollte. Ich trug schon damals Kleider und fühlte mich wohl damit. Zu Beginn meiner Schulzeit hat das nachgelassen, auch, weil ich nicht aus der Reihe fallen wollte. Aber der Sportunterricht mit den Jungs war eine Qual für mich. Die Situation in der Umkleide, die Sportarten, all das. Mit 16 habe ich dann eine Reportage über Geschlechtsanpassungen gesehen. Ich wusste bis dahin nicht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ich habe mich und mein Problem darin wiedergefunden. Das war damals wie eine Art innerer Vorhang. Erlösung und Verunsicherung zugleich. Man weiß, es gibt diese Möglichkeit, kann sich aber nicht sicher sein, wie das Umfeld darauf reagiert. Diese Gefühle habe ich bis heute; unterschwellig. Egal ob beim Bäcker oder im Supermarkt. Klar frage ich mich, ob ich in der Öffentlichkeit als Frau authentisch wirke, ob ich weiblich genug bin.

Als ich zum ersten Mal mit meinen Freundinnen darüber gesprochen habe...

....saßen wir in einem Café über den Dächern von Bielefeld und waren frühstücken. Das war kurz vor dem Abi. Ein sonniger Tag, wir saßen drinnen, direkt am Eingang und redeten über Belangloses, bis das Thema durch eine der beiden auf Geschlechtsanpassungen fiel. Sie hatte da etwas im Fernsehen gesehen. Das löste in mir Beklemmungen aus. Ich war nervös. Obwohl ich mir meiner Sache schon damals sehr sicher war, hatte ich nicht geplant, meine Sexualität an diesem Tag öffentlich zu machen. Dann fiel die Frage: Kannst du dir das auch für dich vorstellen? Ich begann zu schwitzen, hatte mich ertappt gefühlt, wollte aber all das nicht mehr überspielen. Also ließ ich die Bombe platzen. Meine Freundinnen waren überrascht, aber auch sehr verständnisvoll. Danach war ich extrem erleichtert. Wir sind dann sofort in die Make-up-Abteilung gegangen. Ich musste ja wissen, was ich jetzt alles brauche.