Queere Momente: "Auf einmal war klar, krass, du bist lesbisch"

Queer

Heute: Lena, 24, aus Bielefeld

Als mir klar wurde, dass ich lesbisch bin...

.... bin ich gerade aus dem Bus nach der Schule ausgestiegen. Das war ein Tag im Januar. Ich war 13. Es war diesig und hat geschneit. Aber daran erinnere ich mich nur noch dunkel. Mit dem Kopf war ich schon beim Handballtraining am Nachmittag. Dann machte es irgendwie klick. Der Gedanke hat mich ganz unvorbereitet getroffen. Auf einmal war alles total klar, total präsent, total ernst. So, als hätte sich in meinem Kopf ein Schalter umgelegt und ich wusste: Krass, du bist lesbisch. Ich kannte damals ja nur die Vorurteile, so Wörter wie „Kampflesbe“ und „Mannsweib“. Und so wollte ich ja nicht sein.