Hassouna, 40

Die Anhörung war für mich sehr traumatisch. Ich musste detailliert von meinem Intimleben erzählen, wurde gefragt, ob ich bereits als Kind bisexuell gewesen sei und mit welchen Menschen ich bislang schon Sex hatte. Das Bamf hat mir am Ende geglaubt, unseren Antrag aber dennoch abgelehnt.

Doch in Tunesien kann man als bisexueller Mann nicht sicher leben. Ich habe noch nie einen anderen Mann getroffen, der offen bisexuell ist. In Tunesien ist das undenkbar und gefährlich. Nicht-heterosexuellen Männern drohen Haftstrafen und Gewalt. Um andere Männer zu treffen, musste ich früher in andere Städte fahren, damit mir nichts passiert.

Ich fühle mich schuldig, weil meine Familie durch meine Geschichte in Not geraten ist. Wir haben keine Sicherheit, seit drei Jahren leben wir in der Schwebe. Doch wir mussten fliehen, die Drohung meines eigenen Bruders hat mir sehr viel Angst gemacht. Ich weiß nicht, wo wir uns in Tunesien verstecken sollten.



Niemand in meiner Lage denkt sich das aus, um es leichter zu haben. Ohne Medikamente kann ich nicht schlafen. Ich fühle mich apathisch und frage mich ständig, weshalb schwule Männer aus anderen Ländern Schutz finden, ich aber nicht. Wir haben bereits zwei Mal Beschwerde eingelegt, unser Fall wurde im Bundestag diskutiert. Ich hoffe, wir finden hier Schutz.