Dieses Ehepaar ist pansexuell und liebt Menschen. Was bedeutet das für ihr Sexleben?

Today

Derzeit fegt das Sturmtief "Axel" über Deutschland hinweg. Und bringt jede Menge Spielzeug mit: Am Strand der ostfriesischen Insel Langeoog wurden am Mittwoch Hunderte Überraschungseier angeschwemmt. Wahrscheinlich waren sie auf hoher See über Bord eines Frachtschiffes gegangen. (NDR)

Die Ü-Eier wurden ohne Alufolie oder Schokolade angespült, sondern lediglich die bunten Plastikdosen. In den Dosen sind Tierfiguren und Beipackzettel in kyrillischer Schrift – offenbar sollten die Ü-Eier also nach Russland verschifft werden.