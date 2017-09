Bitte Vorsicht in Bayern: Oktoberfest-Seite ruft Schwule zu Zurückhaltung auf

Queer

Eine ernstgemeinte Warnung an schwule und lesbische Paare, bevor das Oktoberfest in München losgeht: ein "bisschen zurückhaltend", bitte. Denn: "Nicht jeder Besucher des Oktoberfest ist so tolerant, dass er sich über schwule Männerpaare freuen kann."

Dieser Hinweis steht derzeit auf oktoberfestportal.de in der Kategorie "Rosa Tipps". Das Portal gehört zu den größten Ratgeberseiten rund um das Oktoberfest, es wird vom privaten Verein "Freunde des Münchner Oktoberfestes" betreut. Die "Rosa Tipps" sind Hinweise, die sich an Wiesn-Besucher aus der LGBT-Community richten.

Und diese Tipps empfehlen allen Ernstes "eine gewisse Zurückhaltung".