Samuel ist trans* und mit diesen Vorurteilen räumt er auf

Gerechtigkeit

Eigentlich ist der "Islamische Staat" (IS) nur noch eine Gurkentruppe. In Syrien und im Irak hat die Miliz große Gebiete verloren, viele Kämpfer flüchten – und die Menschen, die aus der Gewaltherrschaft des IS befreit werden, jubeln (bento).

Das Erschreckende: Je mehr der IS in Bedrängnis gerät, desto mehr versucht er mit blutigen Anschlägen "Erfolge" vorzuweisen. Zuletzt haben IS-Anhänger im spanischen Barcelona mehrere Menschen getötet (bento).

Viele Spanier zeigen nun, wie sie auf den IS reagieren: Sie lachen ihn aus.