Seit November 2017 ist Kevin Kühnert Bundesvorsitzender der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, kurz Jusos. Bekannt wurde der Politiker vor allem für seinen vehementen Kampf gegen eine Neuauflage der Großen Koalition. In den wenigen, stressreichen Wochen nach der Bundestagswahl nahm er 15 Kilo ab – und kassierte am Ende in der Mitgliederabstimmung dennoch eine Niederlage.

Trotzdem wurde er zum Hoffnungsträger für eine schwächelnde und ziellose SPD. (bento)

