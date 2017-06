Queere Iren: "Irland ist so tolerant und offen wie nie"

Im Vorfeld des Referendums machte ich auf meine Art Kampagnen. Als ehemaliger Mr Gay Ireland bin ich einigermaßen bekannt in Dublin. Das nutzte ich für mehrere öffentliche Auftritte. Außerdem klingelten meine Mutter und ich in unserem Viertel, einer Dubliner Arbeitergegend, an 400 Türen und erzählten den Leuten persönlich, warum ihre Yes-Stimme wichtig ist.



Dabei hatte ich berührende, manchmal lustige, aber keine negativen Erfahrungen. Gerade in sozial benachteiligten Gegenden stimmten viele Leute mit Yes, denn die No-Kampagne argumentierte, nur die Konstellation Vater-Mutter-Kind wäre eine gute Familie. Bei Alleinerziehenden in Sozialwohnungen kam das natürlich gar nicht gut an.