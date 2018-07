Gerechtigkeit

Es geht um Tausende Menschenleben – vier Fragen und Antworten zum Einsatz.

Was ist neu?

Italien nimmt wieder Schiffe der EU-Marinemission "Sophia" mit aus dem Meer geretteten Flüchtlingen auf. Zumindest für eine Übergangszeit von fünf Wochen. Bis dahin solle die Mission neu ausgerichtet werden, sagte der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi am Montag nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Berlin. Zuvor hatte die EU die Schiffe angewiesen, sich aus dem Einsatzgebiet zurückzuziehen und in Häfen einzulaufen. (bento)