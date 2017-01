Warum ich einer Freundin erst Jahre später erzählte, dass ich schwul bin

Weil man sich dann auch noch dafür rechtfertigen muss, dass man es nicht schon viel früher gesagt hat. Und im allerdümmsten Fall verrennt man sich so in einem Labyrinth aus Notlügen und Halbwahrheiten, so dass man irgendwann das Gefühl hat, man käme da gar nicht mehr heraus.

Linda und ich kennen uns seit meinem ersten Tag an der Uni. Ich war 20, gerade aus einem winzigen Dorf nach Köln gezogen und außer bei ganz wenigen Freunden aus der Schule noch ungeoutet. Dass wir uns kennengelernt haben, lag eigentlich nur daran, dass ich zu spät ins Seminar kam, weil ich den Raum nicht gefunden hatte. Und der einzige noch freie Platz war der neben Linda. Der Dozent war noch später dran als ich, also begannen wir eine schüchterne Unterhaltung, und als sie mich fragte, was ich am Wochenende gemacht hatte, erzählte ich ihr, dass mein Freund aus Freiburg zu Besuch gekommen war. Nur, dass ich in meiner Erzählung aus meinem Freund meine Freundin machte.

Ich lüge nicht gerne und ich bin auch nicht gut darin. In dem Moment, in dem ich Linda von meiner angeblichen Freundin erzählte, fühlte ich mich aber nicht als Lügner. Es war einfach Selbstschutz. Trotzdem habe ich mich schon bald über mich geärgert. Denn Linda und ich saßen von da an jede Woche nebeneinander. Wir freundeten uns an und mir gefiel nicht, wie diese unbedachte Notlüge zwischen uns stand. Heute weiß ich, dass ich es einfach so schnell wie möglich hätte richtigstellen sollen. Doch damals war ich noch nicht soweit.