So schön feiert ein Mini-Ort im Wendland den kleinsten CSD Deutschlands

Queer

Schwul oder lesbisch sein und dann noch auf dem Dorf leben. Das kann ziemlich schwierig sein. Gerade ältere Menschen sind noch sehr konservativ was die Liebe zum gleichen Geschlecht angeht. In einem kleinen Dorf im Wendland in Niedersachsen scheint es dieses Problem nicht zu geben.

Dort wird bereits zum fünften Mal für gleiche Rechte und sexuelle Freiheit demonstriert - und das ganze Dorf feiert mit.

Dem Regen zum Trotz waren fast 200 Leute beim deutschlandweit kleinsten Christopher Street Day dabei. Viele sind aus den umliegenden Dörfern angereist, um gemeinsam zu feiern auf aufwändig dekorierten Traktoren und Wägen oder einfach auf Fahrrädern oder zu Fuß. Und wir waren mittendrin.

Im Video erfahrt ihr, welche guten und schlechten Erfahrungen junge LGTB-Menschen auf dem Dorf gemacht haben.