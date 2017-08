Mia ist lesbisch und so cool geht sie mit Vorurteilen um

Queer

"Du bist lesbisch? Dann schminkst du dich bestimmt nicht." Das ist nur eines der Vorurteile, die Mia aus Hamburg immer wieder zu hören bekommt.

In Deutschland dürfen gleichgeschlechtliche Paare zwar ab Oktober 2017 heiraten. (bento) Und seit Jahren gibt es überall in der Bundesrepublik Festivals und Paraden wie den Christopher Street Day (zum Beispiel in Berlin und in Köln), die Toleranz, Offenheit und sexuelle Freiheit feiern.

Trotzdem haben junge Schwule, Lesben, Transgender oder Bisexuelle oft genug mit Vorurteilen zu kämpfen.

Mia hat uns erzählt, was die größten Klischees sind, mit denen sie immer wieder konfrontiert wird – und wie sie damit umgeht.