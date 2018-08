Als ich die neue Unterschrift auf dem Pass gelesen habe, hatte ich gemischte Gefühle: Einerseits fühlte es sich ein bisschen so an, als hätte ich für ein einfacheres Leben einen Teil von mir abgegeben. Andererseits hatte ich es geschafft – endlich stand da ein Name, den jeder aussprechen kann und bei dem niemand zu lachen anfängt.

Meinen Vater hat das überzeugt. Er will seinen Nachnamen im kommenden Jahr auch ändern lassen. Nur meine Mutter, geborene Ehrhardt, hat sich an ihren Namen seit der Hochzeit gewöhnt.

Im Moment sind wir also eine Familie, obwohl ich nicht den Namen meiner Eltern trage. In Zukunft trägt meine Mutter vielleicht nur den alten Namen meines Vaters. Wenn ich es so aufschreibe, kommt es mir schon ein wenig absurd vor. Und ein bisschen unnötig.